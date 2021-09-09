وزير الخارجية الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الإجراءات الأمريكية حتى الآن ليست كافية وبطيئة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القيادة الفلسطينية لديها تواصل ثنائي دائم مع مصر من جانب والأردن من جانب آخر، وهو قديم ومتواصل، إلا أنه انتقل من التواصل الثنائي إلى التواصل الثلاثي في الوقت الراهن.

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وأوضح أن هذا التواصل يساعد في التنسيق بشكل أكبر على المستوى الثلاثي، ويوفر الدعم والإسناد من الدول التي تحظى بالاحترام والمكانة والوزن على المستويين العربي والدولي.

وتابع أن التنسيق الثلاثي يوفر ما تحتاجه فلسطين من إسناد ودعم من مصر والأردن، خاصة في ظل الشعور بالمسؤولية من الجانبين تجاه القضية الفلسطينية التي تمثل أهمية كبيرة للأمن القومي في البلدين، بما يعني أن التنسيق يساعد في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

وفيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة، أشار المالكي إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي أعلنت أنها ستعمل بشكل مختلف عن الإدارة السابقة، وأنها ستتخلص من الكثير من الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة السابقة، كما أن الرئيس بايدن تحدث بشكل مباشر مع الرئيس محمود عباس عن السياسة التي يعمل بها، وأنها مغايرة لما قام به ترامب، حيث شدد بايدن على أنه ليس نسخة من "ترامب"، وأنه سيصحح الأخطاء التي ارتكبت في عهد الإدارة السابقة.

وذكر أن بعض الإجراءات بدأت بالفعل، لكن نقر أن الخطوات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن ليست كافية وبطيئة، ونحن نريد تسريع هذه الخطوات وتكثيفها حتى تعود العلاقات الأمريكية - الفلسطينية إلى سابق عهدها، وأن يتم تغيير كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل إدارة ترامب بحق الشعب الفلسطيني.

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