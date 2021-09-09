الدبيبة يبحث مع سعيد إعادة فتح الحدود الليبية التونسية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الحدود الليبية التونسية، تم إغلاقها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبسبب التهديدات الأمنية الأخيرة.

وقال الدبيبة إنه اتفق مع الرئيس التونسي على أن تقوم وزارتا الصحة والداخلية الليبية والتونسية، بإعداد بروتوكول مشترك لمعاودة فتح الحدود الجوية والبرية في أقرب وقت ممكن.

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من جانبها، قالت الرئاسة التونسية إن: "وحدة المصير وتلازم التنمية والاستقرار والأمن في البلدين، وضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين".

ودخل البلدان في خلاف هذا الصيف بشأن إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، وهو الخلاف الذي تفاقم بعد أن قال مسؤولون في كل بلد إن الآخر يشكل تهديدا أمنيا.

وكانت تونس منفتحة على ليبيا خلال معظم السنوات العشر التي يسودها عدم الاستقرار منذ انتفاضة 2011 المدعومة من خلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي، وتستضيف العديد من البعثات الدبلوماسية ومنظمات المساعدات التي تركز على ليبيا.