شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصوير الهوية الوطنية أو كرت العائلة مسموح بالمستشفيات؟ الأحوال المدنية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تصوير الهوية الوطنية مخالف، ويجب فقط الاطلاع عليها ويتم تدوين البيانات وإعادتها لحاملها.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “هل تصوير الهوية الوطنية أو كرت العائلة بالمستشفيات مسموح”.

وأوضحت الأحوال المدنية، في وقت سابق، أن خدمة بياناتي تقدم إمكانية تفويض المواطن لأي قطاع حكومي تم تطبيق الخدمة لديه لاستقبال المراجعين؛ بالاطلاع على بياناته المصرح بها من الأحوال المدنية، وبعد ذلك يقوم القطاع المُفَوَّض بالاطلاع على البيانات المصرحة وإكمال إجراءات المواطن اللازمة دون إحضار برنت من الأحوال المدنية، حيث تم تطبيق الخدمة في عدد من القطاعات الحكومية (تكون مضافة في قائمة القطاعات) وجاري العمل على بقية القطاعات.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات الحصول على خدمة بياناتي أو شريحة البيانات “برنت”.

وتشمل الخطوات ما يلي:

• يقوم المواطن بالدخول على حسابه في أبشر.

• الدخول على خدمة بياناتي.

• تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي مكان وأي ووقت.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن عملية وخطوات الحصول على خدمة بياناتي لا تستغرق حاليا سوى دقيقة واحدة.