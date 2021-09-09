«المياه الوطنية» تزف بشرى سارة لسكان المناطق المرتفعة بـ«حي النظيم»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال خطوط مياه رئيسية لدعم تغذية المناطق المرتفعة في حي النظيم بالعاصمة الرياض. وقالت الشركة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “عملاءنا في حي النظيم شرق مدينة الرياض، انتهينا من تنفيذ وتشغيل أعمال تدعم وصول المياه للمناطق المرتفعة؛ لتحسين مستوى الخدمة المقدَّمة لكم”. وأضافت شركة المياه الوطنية أن التكلفة الإجمالية للمشروع تجاوزت الـ 12 مليون ريال.

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