شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن العثور على جثمان شهيد ثالث من طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة السودانية، العثور على جثمان شهيد ثالث من طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة، المكون من طيارين اثنين وفنيين اثنين.

وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت أمس على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم، بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني.

وأضحت القوات المسلحة السودانية، فى تصريح صحفي، أنه تم العثور على جثمان الشهيد مقدم طيار ركن عبد القادر معتصم.

وكان تم العثور، فى وقت سابق، على جثمانى نقيب طيار ومساعد فنى جوي.