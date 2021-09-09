شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس التونسى: هناك اتجاه لتغيير النظام السياسى فى البلاد عبر استفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسى، إن هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار الرئيس التونسي، أن تغيير النظام السياسي يتوقع أن يكون عبر استفتاء.

وتابع مستشار الرئيس التونسي، أن الدستور الحالي عائق ويفترض استبداله بنظام مؤقت، موضحًا أن برنامج الرئيس قيس سعيد أصبح على بعد خطوات قليلة، ومن المتوقع أن يجرى إعلانه قريبا.