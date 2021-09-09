شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا فى ليبيا يؤكد دعم بلاده لجهود الحكومة للتمهيد لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الليبية المؤقتة لتحقيق الاستقرار وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، السفير نورلاند، التقى اليوم الخميس، برئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة فى تونس، موضحة أن اللقاء تضمن مناقشة أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا.

وجدد السفير الأمريكى التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، وتمهيد الطريق للانتخابات كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان مجلس النواب الليبى قد أصدر قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وبالاقتراع السرى، مشيرا في خطاب موجه إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة.

وجاء قانون انتخاب الرئيس الليبى – حصل الخليج 365 على نسخة منه – في 77 مادة تحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا 24 ديسمبر المقبل.