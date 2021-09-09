شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تعتزم إطلاق4 هواتف ذكية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تقدمت شركة أبل بطلب اعتماد 4 هواتف ذكية جديدة، إلى جانب جهاز شحن لاسلكي مغناطيسيMagSafe، وذلك بحسب ما ظهر على موقع هيئة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدةFCC.

ويتزامن ظهور تلك الوثيقة، مع إعلان أبل رسمياً موعد حفل إطلاق مجموعة جديدة من منتجاتها، الأربعاء المقبل، ومن المرجح أن يشهد كذلك وصول هواتف “آيفون 13” الجديدة.

وعلى الرغم من أن التوقعات رجحت غياب الإصدار “ميني” عن عائلة هواتف “آيفون” في الإصدارات الجديدة الخاصة بالعام الجاري 2021، إلا أن الوثيقة الجديدة تعزز من أن أبل ستقدم عائلة “آيفون 13” بنفس إصدارات العام الماضي، وهي “آيفون 13 ميني”، “آيفون 13″، “آيفون 13 برو”، “آيفون 13 برو ماكس”، وذلك على الرغم من المبيعات الضعيفة الذي حققها الإصدار المصغر من “آيفون 12″، مما دفع أبل مطلع العام الحالي إلى وقف إنتاجه.

كما أوضحت وثيقة طلب الاعتماد تسجيل أبل لجيل جديد من شاحنها المغناطيسيMagSafe، والذي قدمته العام الماضي إلى جانب عائلة “آيفون 12″، وعلى الرغم من عدم وجود فوارق في الإمكانيات بين الجيل السابق والمنتظر، إلا أن الوثيقة أوضحت أن الجيل الجديد سيقدم ميزة شحن سماعات “إيربودز” اللاسلكية، إضافة إلى شحن هواتف آيفون مباشرة، أو عبر غطاء الحماية.

ويبدو أن الشركة تدعم تقنية الشحن المغناطيسي، على الرغم من اعترافها مطلع العام الجاري بأن اكسسواراتMagSafeتؤثر على بعض الأجهزة الصحية، بسبب القطع المغناطيسية التي تدخل في صميم تكوينها.

وتؤكد التقارير إطلاق الجيل السابع من ساعات “أبل ووتش”، والتي ستشهد تحديثات عديدة على مستوى التصميم، حيث من المتوقع أن يزداد حيز امتداد شاشة الساعة، ما سينعكس إيجاباً على زيادة حجم المعلومات المتوفرة للمستخدم على معصم يده.