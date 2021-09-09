بينيت يأمر بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، بالتنسيق مع رئيس الوزراء في حادثة الهروب من سجن جلبوع، برئاسة قاض متقاعد لبحث ومناقشة الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية، التي ساهمت في هروب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سجن جلبوع.

ووصف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، بأنه "فشل أمني كبير".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الخميس، عن بارليف خلال تفقده سجن كتسيعوت بصحراء النقب بجنوب البلاد، أن السلطات الإسرائيلية ستقلب كل حجر حتى تعثر على الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع، شديد الحراسة.

وهدد الوزير بالعثور على الأسرى الهاربين، مؤكدا اعتزام بلاده إجراء تحقيق سريع وكاف من أجل بحث ما إذا كانت عملية الهروب مرتبطة بأمور جنائية، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين عززا من قواتهما بهدف الإسراع في عملية إلقاء القبض على الأسرى الهاربين.

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ويذكر أن هناك مطالب في إسرائيل تنادي بإقالة وزير الأمن الداخلي، على خلفية نجاح أسرى فلسطينيين ستة من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، بشمال إسرائيل، فجر الإثنين الماضي.

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة عبرية عن احتمال قوي في مشاركة السجانين الإسرائيليين في سجن جلبوع في عملية تهريب الأسرى الفلسطينيين الستة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم، اليوم الخميس، أنه أحد السجناء تجاهل شاشات المراقبة أثناء هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من فتحة داخل غرفتهم إلى خارج سجن جلبوع بمنطقة بيسان، شمال إسرائيل.

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وأفادت الصحيفة بأنه إضافة إلى وجود "سجانة" كانت نائمة في برج مراقبة في سجن جلبوع يطل على فتحة النفق الذي فرّ منه الأسرى، فقد كان هناك برج مراقبة آخر، تتواجد تحته غرفة مراقبة تحتوي على تسع شاشات كاملة تراقب جدران السجن، ولم يشاهدها السجان طيلة الـ 21 دقيقة كاملة، هي زمن دخول الأسير الأول إلى النفق الذي هرب منه الأسرى وحتى خروجهم منه بسلامة، دون أن يراهم أحد.

ويشار إلى أن ستة أسرى فلسطينيين نجحوا في الهرب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، شمالي البلاد، فجر الاثنين الماضي، وحتى الآن، لم يعثر لهم على أي أثر.

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