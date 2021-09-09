فلسطينيو سوريا يطلقون "ملتقى العودة"... ناجي: لن نقبل شطب حق العودة إلى فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار ناجي خلال اجتماع الهيئة التأسيسية لملتقى شباب العودة إلى فلسطين الذي انعقد اليوم في دمشق، إلى أن " 70 بالمئة من الشعب الفلسطيني هم لاجئون بعد أن تم تشريدهم من فلسطين إلى سورية ولبنان والأردن والعراق وإلى دول أوروبا والأمريكيتين وبلاد العالم المختلفة، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن أن حق العودة إلى فلسطين مسحوب من التداول ولا يمكن لأحد العودة إلى فلسطين

من منطلق انحيازه الأعمى إلى جانب إسرائيل الأمر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني ﻷن حق العودة يضمن ثلثي الطريق إلى فلسطين".

ولفت ناجي إلى أن "الحرب الإرهابية على سوريا استهدفت تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وخاصة مخيم اليرموك لمنع عودتهم إلى فلسطين" مشيدا بجهود القيادة السورية في إعادة تأهيل هذه المخيمات تمهيدا لعودة الأهالي إليها مجددا .

وتعليقا على هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع قال ناجي: " إنها رسالة قوية للشعب الفلسطيني بأنه حين يكون هناك عزيمة وإصرار فإننا نستطيع أن نحقق المعجزات ونحن نشعر بالفخر ونرفع رأسنا عاليا بأبطال هذه العملية البطولية التي مرغت أنف إسرائيل بالذل والعار وأربكت العدو الذي بنى هذا السجن المحصن".

© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR فلسطينيو سوريا يطلقون (ملتقى العودة)

من جانبه بين الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد منسق الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين أن هذا الملتقى يعتبر إحدى مبادرات الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين والتي تضم ناشطين ومؤسسات مدنية وتنفذ نشاطات وفعاليات في مختلف أنحاء العالم لتأكيد حق العودة والتمسك به وذلك بالتنسيق مع المنظمات الشبابية العالمية.

© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR فلسطينيو سوريا يطلقون (ملتقى العودة)

واعتبر رئيس مؤسسة القدس الدولية الدكتور خلف المفتاح أن الملتقى يستهدف شريحة الشباب كي تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في أذهانهم دوما وذلك إسقاط المشروع الصهيوني الذي يسعى لتقسيم وتفتيت الأمة العربية وفك الارتباط بين فلسطين ومحيطها العربي والإسلامي والدولي.

© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR فلسطينيو سوريا يطلقون (ملتقى العودة)

بدوره أوضح عبد الكريم الشرقي منسق ملتقى العودة إلى فلسطين أن هذا الملتقى يسعى لتفعيل دور الشباب الفلسطيني وحشد طاقاتهم في مخيمات اللاجئين والتجمعات للدفاع عن قضيتهم وتحقيق حلم العودة إلى فلسطين.

© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR فلسطينيو سوريا يطلقون (ملتقى العودة)

وأضاف أن الملتقى سيعمل في البداية انطلاقا من مخيمات اللاجئين في سوريا وسيضم في أنشطته كل من يؤمن بحق العودة عربيا واسلاميا ودوليا على الصعيد الشبابي وسيعمل لحشد الدعم للعمل الشبابي الفلسطيني في مجال الدفاع عن حقهم بالعودة.