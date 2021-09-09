شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: واشنطن تطلق قوة جديدة مسيرة عن بعد للردع فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق قوة جديدة مسيرة عن بعد للردع في الخليج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي، إن القوة الجديدة تستخدم المسيرات ووسائل أخرى يمكن التحكم بها عن بعد.

وأضاف الأسطول الخامس الأمريكي، أن قوة الردع الجديدة في الخليج ستعمل فوق الماء وتحته، موضحا أن القوة الجديدة ستدمج الذكاء الاصطناعي مع العمليات البحرية.

ولفت الأسطول الخامس الأمريكي، إلى أن قوة الردع الجديدة في الخليج ستعتمد على الشراكات الإقليمية والتحالفات.