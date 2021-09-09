شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السقوط المدوى بالانتخابات.. استقالة أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب العدالة والتنمية المغربى عن استقالة أمينه العام سعد الدين العثمانى بعد نتائج الانتخابات التشريعية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأكدت قناة سكاى نيوز، استقالة كل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي والدعوة لعقد مؤتمر استثنائي.

وتلقت جماعة الإخوان داخل المغرب هزيمة مدوية بعد خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها صباح الخميس، حيث خرج مرشحي الحزب بـ12 مقعد فقط، حيث أعلن وزير الداخلية المغرب عبد الوافي الفتيت تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) لنتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، ليحل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بواقع 82 مقعداً.