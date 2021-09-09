شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة قطع الطريق وسار عكس اتجاه السير في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد مركبة قطع الطريق بشكل مفاجئ، وسار عكس اتجاه السير بجدة. وجاء تحرك إدارة المرور عقب رصد شكوى تقدم بها أحد مرتادي طريق حي الريان بجدة، الذي تفاجئ بظهور سيارة تعترض الطريق وتسير عكس اتجاه حركة السير، ووثق الواقعة بمقطع فيديو. وأكدت إدارة المرور أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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