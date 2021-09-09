وفاة رجل الأعمال المصري البارز محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مجموعة شركات العربي في بيان على حسابها الرسمي بفيسبوك "ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج/ محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار والذى وافته المنية اليوم".

وأضاف البيان أن الجنازة ستشيع غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

وأفاد البيان بأن المجموعة ستعلن عن موعد ومكان العزاء في وقت لاحق.

يشار إلى أن رجل الأعمال محمود العربي كان نموذجا مشرفا تقتدي به الأجيال القادمة ونال تقدير واحترام كل المصريين في مجال التجارة والصناعة.

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