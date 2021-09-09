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الإمارات تعلن موعد استئناف رحلاتها الجوية إلى السعودية ومدينة سان بطرسبورغ الروسية

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، "تستأنف شركة طيران الإمارات إلى اعتباراً من 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، وإلى سان بطرسبورغ بحلول 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وأوضح البيان أن "الشركة ستشغل 4 رحلات بين دبي وسان بطرسبورغ في الأسبوع في البداية وستزيد رحلة يومية اعتباراً من 21 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضاف أنه "سيتم تشغيل 24 رحلة أسبوعياً إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض".

ونهاية آذار/ مارس الماضي، اتفقت السلطات الروسية والإماراتية على استئناف جميع رحلات الطيران العارض، كما أعلنت السعودية الثلاثاء الماضي، عن استئناف حركة السفر برا وبحرا وجوا مع الإمارات بعد توقف بسبب تفشي "كوفيد-19".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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