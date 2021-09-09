قطر تتوعد مثيري النعرات الطائفية في المجتمع

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية، نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال البيان إن البعض يتداول رسائل وعبارات مثيرة للنعرات وتستهدف مكونات المجتمع بالاستفزاز والتجريح والإساءة.

واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر من شأنه أن يتسبب في إحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بنسيج المجتمع.

​وحذرت الوزارة من سعي البعض لتوظيف هذه التصرفات في صورة "حملات إعلامية".

واعتبرت أن الهدف من هذه الحملات هو ِشق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة والكراهية التي تغلب عليها المجتمع القطري في أصعب الظروف خلال الأعوام الماضية.

وفي الختام، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على من يحاول النيل من وحدة المجتمع.