المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد الالتزام بالحياد كوسيط للدفع بالعملية السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غروندبرغ، خلال لقائه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في نيويورك، إنه "يتطلع للعمل مع الحكومة اليمنية ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.
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وشدد على "أهمية مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والبناء عليها وممارسة الضغط على الحوثيين للقبول بخيار السلام والانصياع لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الشامل دون شروط مسبقة والانخراط في العملية السياسية".