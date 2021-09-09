المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد الالتزام بالحياد كوسيط للدفع بالعملية السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غروندبرغ، خلال لقائه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في نيويورك، إنه "يتطلع للعمل مع الحكومة اليمنية ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.

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من جانبه، أكد مندوب اليمن "حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة)، وترحيبها وتعاطيها الإيجابي مع كل مبادرات ومقترحات السلام وتقديم كامل الدعم لجهود المبعوث الخاص الهادفة إلى استئناف العملية السياسية والوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب والانقلاب"، على حد تعبيره.

وشدد على "أهمية مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والبناء عليها وممارسة الضغط على الحوثيين للقبول بخيار السلام والانصياع لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الشامل دون شروط مسبقة والانخراط في العملية السياسية".