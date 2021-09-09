حقيقة طلب الساعدي القذافي 100 مليون دولار من الحكومة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - المنشورات التي جرى تداولها بالتزامن مع إفراج السلطات عن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ادعت أن "محامي الساعدي يطالب بتعويض قيمته 100 مليون دولار نظير تقييد حريته دون وجه حق"، وهو ادعاء زائف.

وذكر مصدر في النيابة العامة الليبية لوكالة "فرانس برس"، أن السلطات القضائية لم تتلق أي طلب بهذا الخصوص حتى الآن، نافيا بذلك صحة كل الادعاءات المتداولة في هذا الشأن.

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في الخامس من الشهر الجاري، قالت مصادر رسمية لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم الإفراج عن الساعدي القذافي. فيما قالت مصادر من تيار القذافي للوكالة إن الساعدي غادر ليبيا على الفور عبر طائرة متجهة إلى إسطنبول.

وكان محامي عائلة القذافي قال في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك"، إن عائلة القذافي ‏لن تمهل كثيرا السلطات الحالية لتنفيد أحكام القضاء التي تبرئ ‏الساعدي القذافي، قبل ملاحقاتهم ورفع القضايا ضدهم محليا ‏ودوليا‎.