حماس تدعو ليوم غضب واشتباك مع إسرائيل غدا الجمعة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني "دنيا الوطن"، مساء اليوم الخميس، عن حركة "حماس" في بيان لها، دعوتها إلى جعل يوم غد الجمعة، يوم غضب واشتباك مع إسرائيل، منادية بالتوجه نحو نقاط التماس والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، ردا على عدوانه على الأسرى.

© AP Photo / Nasser Nasser

وأكدت الحركة أن الأسرى في السجون الإسرائيلية ليسوا وحدهم، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته مستعدون لتقديم التضحيات وخوض المعارك من أجل نيل حرية الأسرى الفلسطينيين، موضحة أن الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة نضالية تاريخية، تحمل عنوان "الدفاع عن ثوابت شعبنا في المسرى والأسرى".

وكانت إسرائيل قد فرضت إجراءات عقابية بحق جميع الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجونها، حسبما أكد نادي "الأسير الفلسطيني". ووفقا لبيان النادي الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن هذه الإجراءات مثل نقل 16 أسيرا فلسطينيا من قسم 2 في سجن جلبوع، إلى سجن النقب، وهم من بين نحو 90 أسيرا يقبعون فيه.

إضافة إلى ذلك، ألغت إدارة سجن جلبوع المحطات التلفزيونية في كافة الأقسام، وأحالت 5 من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، مع توسيعها عمليات التفتيش في السجون كلها. وقد اعتبر البيان أنّ هذه الإجراءات هي امتداد لسياسات تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية.

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يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ردا على هروب 6 من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، فجر الإثنين الماضي، وعدم تمكن السلطات الإسرائيلية من معرفة مصيرهم، حتى الآن، وسط حالة من الترقب الشديد في الداخل الإسرائيلي، وفي ظل تبادل الاتهامات بين المسؤولين في البلاد.

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