شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: من المبكر أن نتحدث عما سوف يطرح فى القمة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط انه من المبكر الحديث عما سوف يطرح في القمة العربية المقررة بالجزائر، والتي سوف تعقد في مارس 2022.

واضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن هناك عجز في ميزانية الأونروا، وهناك رغبة من الأمم المتحدة لحث الدول العربية للمزيد من المساهمة في دعم المنظمة ونشر الرغبة العربية في مساعدة الأونروا في عملياتها لانها الوكالة الدولية المعنية بمساعدة الفلسطينيين، مؤكدا أنها تلعب دورا كبيرا جدا في توفير معسكرات ومخيمات اللاجئين في الدول العربية خاصة في قطاع غزة.

وأشار الأمين العام إلى رفض رئيس وزراء إسرائيل الحديث في الإطار السياسي لتسوية فلسطينية أمر مرفوض ولا يمكن أن يتوقع الجانب الإسرائيلي أن تبقى الأمور هكذا.