شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: من المبكر أن نتحدث عما سوف يطرح فى القمة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط انه من المبكر الحديث عما سوف يطرح في القمة العربية المقررة بالجزائر، والتي سوف تعقد في مارس 2022.
واضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن هناك عجز في ميزانية الأونروا، وهناك رغبة من الأمم المتحدة لحث الدول العربية للمزيد من المساهمة في دعم المنظمة ونشر الرغبة العربية في مساعدة الأونروا في عملياتها لانها الوكالة الدولية المعنية بمساعدة الفلسطينيين، مؤكدا أنها تلعب دورا كبيرا جدا في توفير معسكرات ومخيمات اللاجئين في الدول العربية خاصة في قطاع غزة.
وأشار الأمين العام إلى رفض رئيس وزراء إسرائيل الحديث في الإطار السياسي لتسوية فلسطينية أمر مرفوض ولا يمكن أن يتوقع الجانب الإسرائيلي أن تبقى الأمور هكذا.
يذكرأن، كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتشكيل بعثة برئاسة الأمين العام المساعد، السفير محمد صالح بن عيسى، رئيس مركز الجامعة في تونس، لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية في المملكة المغربية، والتى أقيمت فى 8 سبتمبر 2021.
ووصلت البعثة إلى المملكة المغربية السبت الماضى، وقامت خلال مهمتها بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.
وتأتى مشاركة الجامعة العربية تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام من رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان في المملكة المغربية بشأن المشاركة في ملاحظة الانتخابات المغربية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.
هذا وتتمثل أهداف البعثة في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع الملاحظين على مدار يوم الاقتراع،
وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية الملاحظة، وستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يقوم معالي الأمين العام بإرساله إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.
وفي هذا الإطار تعرب بعثة جامعة الدول العربية عن تطلعها بأن يجرى هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب المغربي في اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة.