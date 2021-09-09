شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يؤكد لوفد عسكرى أمريكى ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة خطر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، مع وفدا عسكريا أمريكيا برئاسة قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول كينيث ماكنزى، برفقة السفير الأمريكي فى العراق ماثيو تولر سبل تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهابي.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فقد أكد الكاظمي خلال المقابلة أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد خطر الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف، اللذين يهددان المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن العراق سيبقى فخوراً بالنصر الذي حققه ضد أعتى التنظيمات الإرهابية في العصر الحديث.

وفى وقت سابق بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق "جينين هينيس بلاسخارت" ، آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التى من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة فى العاشر من أكتوبر المقبل.

كما جرى خلال اللقاء أيضاً التأكيد على التنسيق الثنائى بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التى ستشارك فى تعزيز مصداقية الانتخابات.

وأكّد الكاظمى - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة فى الانتخابات؛بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقى عن الإرادة الحرة للشعب العراقي.

وفى السياق ذاته، حددت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات البرلمانية للنازحين.