شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة التمييز الأردنية تؤيد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة التمييز الأردنية، اليوم الخميس، قرارها في الطعن المقدم بقضية "الفتنة".

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قضت المحكمة في الطعن المقدم من قبل باسم إبراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، بردّ التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة، والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك.

ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.

وأضافت المحكمة أن أفعال المتهمين كان من شأنها "تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم، والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها".

وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وأن قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.



