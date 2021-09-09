شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا يصل تونس للقاء "قيس سعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له اليوم الخميس، إلى العاصمة التونسية تونس، فى زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التونسى قيس سعيد.

وسبق أن صرح رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أمس الأربعاء خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق اعتزامه زيارة تونس اليوم للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفى وقت سابق أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبيه عبد الحميد الدبيبة، أن ليبيا وتونس بحاجة إلى فتح الحدود المشتركة، مشيرا إلى أن هذه المشكلة ستحل.

ووفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، أعلن الدبيبة -خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية - أنه سيتوجه إلى تونس ليلتقى بالرئيس قيس سعيّد للتباحث حول عدد من القضايا، أهمها فتح الحدود بين البلدين.

وكانت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، أكدت دعم بلادها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بـ«الجهود والتحضيرات التى بذلتها المفوضية العليا للانتخابات فى المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافى فى المجال الانتخابى يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا».

جاء ذلك خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبى عماد السايح لبحث مستجدات العملية الانتخابية الليبية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - التحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة فى المشهد السياسى الليبي، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التى ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.