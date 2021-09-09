شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعيد فتح سفارتها فى ليبيا.. وتؤكد ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، مقر السفارة الألمانية فى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس، لتعود ليبيا للتمثيل الدبلوماسى من جديد مع ألمانيا، بعد سبعة أعوام من مغادرة جميع الدبلوماسيين لليبيا.

ودعا وزير الخارجية الألمانى - وفق ما أذاعه موقع قناة (دويتشه فيله) الألمانية - إلى سحب القوات الأجنبية من ليبيا.. مضيفا أنه سيقوم بالتشاور في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الجارى مع جميع الأطراف من أجل هذا الأمر". وأشار إلى أن ألمانيا تأمل فى مغادرة جميع المقاتلين قبل الانتخابات المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر القادم. وعن افتتاح سفارة بلاده فى ألمانيا، قال ماس "نعتزم اليوم من خلال إعادة الفتح إظهار أن ألمانيا ستظل شريكا ملتزما لليبيا. نرغب أن يكون لدينا صوت من جديد فى العاصمة الليبية".

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجيه الألمانى هايكو ماس إن ليبيا حققت نجاحات كبيرة، "فاليوم يوجد حكومة وحدة وطنية، وانتهى الحصار النفطى والأسلحة صامتة إلى حد كبير"، متابعا "أن مشاركة المواطنين فى طرابلس اليوم بدلاً من الحرب الأهلية هى تقدم حقيقى".