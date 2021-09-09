شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوزارة العربية تطالب المجتمع الدولى بوقف انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت اللجنة الوزارة العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة، المجتمع الدولي بالوقوف بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأعراف والقوانين الدولية.

وأعربت اللجنة في بيان لدى ختام اجتماعها اليوم الذي عقدته بمقر الجامعة العربية على هامش أعمال الدورة العادية الـ (156) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عن إدانتها وشجبها الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز العمل والجهود المشتركة على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحثت تكثيف الجهود المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.