شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن العثور على جثمانى 2 من طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الإعلامى للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الطاهر أبو هاجة، إن جهود البحث عن طاقم الطائرة المنكوبة أسفرت عن العثور على جثمانى 2 من طاقمها المكون من طيارين اثنين وفنيين اثنين.

وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت أمس على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم، بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني. وأوضح أبو هاجة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه تم التعرف على جثمان نقيب طيار ومساعد فني جوي، وترحم على روحيهما، مؤكدا أن الجهود لا تزال مبذولة للعثور على بقية الطاقم.

وكانت وكالة الأنباء السودانية، نقلت عن شهود عيان من سكان المنطقة قولهم إن قوة عسكرية هرعت إلى مكان الحادث، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع الطائرة.