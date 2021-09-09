بعد الهزيمة بالانتخابات التشريعية المغربية.. بن كيران يدعو العثمانى للاستقالة من رئاسة "العدالة والتنمية"

القاهرة - سامية سيد - دعا عبدالإله بن كيران القيادى فى حزب العدالة والتنمية المغربى السابق، خلفه سعد الدين العثمانى، إلى الاستقالة من رئاسة الحزب، بعد الهزيمة المدوية فى الانتخابات التشريعية.

وتعرض العدالة والتنمية، حزب جماعة الإخوان الإرهابية، لهزيمة كبيرة فى الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، ما ينهي 10 سنوات من سيطرة الحزب على البرلمان والحكومة في المغرب.

وفي أول رد فعل، كتب بن كيران وهو رئيس الحكومة في أول ولاية للحزب ذي التوجه الإخواني، في رسالة بخط يده: "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب"، "أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام "العثماني" مسئوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".