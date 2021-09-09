لافروف: روسيا تقترح على تركيا سبلا لحل قضية إدلب شمالي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف لافروف: "تقترح روسيا على تركيا، عبر قنوات الجيش، سبلًا محددة يمكن أن تسهم في حل هذه القضية".

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، اليوم، في موسكو: "فيما يخص إدلب، فإن السبيل الوحيد لحل هذا الوضع وفقًا للقرار 2254 هو أن يستكمل زملاؤنا الأتراك تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان منذ أكثر من عامين والتي تنص على فصل المعارضة العقلانية عن الإرهابيين، وبشكل أساسي عن هيئة تحرير الشام (الجماعة محظورة في روسيا باعتبارها إرهابية). وقد بدأت بالفعل هذه العملية، لكنها لم تكتمل على الإطلاق وما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به".

وتابع: "نحن نتحدث باستمرار عن هذا الأمر مع زملائنا الأتراك من خلال الجيش، بما في ذلك، نقدم طرقًا ملموسة من شأنها دعم شركائنا الأتراك في تنفيذ اتفاقيات الرئيسين... والعمل جار، لكن للأسف، بعيد كل البعد عن الاستكمال".