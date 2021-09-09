وزيرة الصحة المصرية وشيخ الأزهر يبحثان خطة تطعيم الأزهريين

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية في بيان، مشيرة إلى أن الجانبان عقدا اجتماعا ثنائيا، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، لبحث أوجه التعاون بين وزارة الصحة والأزهر في القطاع الصحي.

وأثنت وزيرة الصحة المصرية على جهود الأزهر في دعم القطاع الصحي ومبادرات الصحة العامة، التي يستفيد منها ملايين المصريين، وخاصة دعم توفير علاج الضمور العضلي الشوكي للأطفال، الذين تتجاوز أعمارهم العامين.

وبحثت زايد وشيخ الأزهر آلية تطعيم العاملين بالجامعات الأزهرية والطلاب المصريين والوافدين، مشيرة إلى أهمية حصولهم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما بحث الجانبان مواصلة تطعيم العاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وبحثا خطة تطعيم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقالت وزيرة الصحة إنه سيتم توفير شهادات تطعيم تحمل رمز الاستجابة السريع "QRCode" بصورة مجانية لكل الطلاب والعاملين في الأزهر.

ولفت بيان الوزارة إلى أن شيخ الأزهر أثنى على جهود الدولة في مجال الصحة وأكد على أهمية التنسيق بين الأزهر ووزارة الصحة لتطعيم العاملين والطلاب.

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