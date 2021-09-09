اخبار الخليج

إثيوبيا تدعو السودان مجددا إلى الانسحاب من أراضيها واللجوء إلى الحوار

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دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Ashraf Shazly

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، إن بلاده "تعاملت مع الموقف المتعلق بالنزاع الحدودي بين البلدين بأقصى درجات الصبر والتحضر".

وكانت وزارة الخارجية السودانية، استدعت السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، على خلفية عثور السلطات السودانية، خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز، وحتى 8 أغسطس/آب الماضي، على 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "الوزارة أبلغت السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية التقراي، تم تحديد هواياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو، وقد طلبت وزارة الخارجية السودانية من السفير الإثيوبي نقل ذلك لسلطات بلاده".

 وقال لاجئان إثيوبيان وأربعة شهود سودانيين، الشهر الماضي، إن المياه في السودان دفعت بثلاثين جثة على الأقل إلى ضفتي نهر متدفق من إقليم تيغراي الذي يقع في شمال إثيوبيا.

وتم العثور على الجثث في نهر سيتيت وهو خط الحدود الفعلي حاليا بين الأراضي التي تسيطر عليها قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والأراضي التي تسيطر عليها قوات إقليم أمهرة المتحالفة مع الحكومة الاتحادية في إثيوبيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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