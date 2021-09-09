بعد رفض المجلس الأعلى... مجلس النواب الليبي يحيل قانون رئيس الدولة إلى مفوضية الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، في بيان، إن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية".

هذا وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في وقت سابق من اليوم الخميس، رفضه لقانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

وقال المجلس الأعلى، في بيان له: "نرفض استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه النصوص الواضحة المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن بل وللنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات القادمة".

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، في اقتراح قوانين الانتخابات والقوانين التشريعية، مؤكدا التزامه "بنصوص الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري، ورفضه أي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب".

وكان مجلس النواب الليبي قد وافق، الشهر الماضي، على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب.