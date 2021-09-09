تعويم سفينة بنمية عملاقة جنحت في قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة في القناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية.

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وأضاف ربيع، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس في موقع "فيسبوك"، أن الهيئة قامت بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة للقناة، وهي سفينة الصب "CORAL CRYSTAL"، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن.

وأكد رئيس الهيئة، أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها في القناة.

وأوضح أن حركة الملاحة لم تتأثر بجنوح السفينة، حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة في القناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا امتلاك الهيئة قدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة، لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الكراجات على المجرى الملاحي الجديد.

وأهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 37 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 24 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.2 مليون طن.

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