مستشار الرئيس اللبناني السابق: مشروع خط الغاز قابل للاستمرار إذا التزم لبنان باستحقاقاته

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mohammad Damour

وأوضح خير الله، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "سبب توقف المشروع في السابق كان عدم وفاء لبنان بالمدفوعات المالية المستحقة"، موضحا أن "مد الخط إلى أوروبا عبر تركيا يواجه عقبات منها اختلاف الرؤى بين تركيا وفرنسا حول هذا الأمر".

وحول أهمية هذه الخطوة في إعادة سوريا للعمل العربي المشترك، قال مستشار الرئيس السابق ميشال سليمان، إن "سوريا تحاول استثمار هذا الموضوع سياسيا، وهذا أمر سلبي".

وأكد أنه يتعين أن يكون هذا المشروع اقتصاديا لأنه سيفشل إذا تقاطع مع السياسية في وجود تعارض بين الرؤى العربية والغربية، فضلًا عن الخلاف حول المشروع الإيراني في الإقليم، داعيا لعودة سوريا إلى العمل العربي عبر مشروع سياسي وليس عبر خط أنابيب.

وأقر اجتماع ضم وزراء نفط وطاقة من الأردن وسوريا ولبنان ومصر، خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء في لبنان.

وأشارت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، بُعيد الاجتماع الذي عقد في الأردن، إلى وجود أعمال يجب القيام بها للتأكد من قابلية استقبال خط الغاز الطبيعي من الأردن إلى لبنان، كونه لم يستخدم لمدة 10 سنوات.