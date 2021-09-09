شكرا لقرائتكم خبر عن «إنجاد» تعلن عن جولة جديدة للبحث عن مفقود «العمارية» فجر الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن استعداده القيام بجولة إضافية فجر يوم الجمعة للبحث عن مفقود العمارية الذي مازال مفقوداً منذ ٣٥ يوماً.

وكان الفريق قد أجرى عدة جولات للبحث عن المفقود الذي تغيب عن أهله منذ أكثر من شهر بقرية العمارية بمحافظة الدرعية، التابعة لمنطقة الرياض.