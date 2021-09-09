شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم.. رياح نشطة وغبار على 6 محافظات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) تنبيها متقدما برياح متربة وغبار على ست محافظات بمنطقة الرياض تستمر حتى ساعات المساء.

وذكر المركز عبر حسابه على “تويتر” أنه ورد إليه تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ7 مساءً.

وأشار إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل «الأفلاج والخرج والدلم والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر».

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.