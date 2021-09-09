شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبوب» تبدأ بصرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (31.721.392) ريالا، لصافي كمية مستلمة (23.705) أطنان، وذلك لعدد (81) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (597.135.230) ريالاً لعدد (1696) مزارعا وبكمية (454.439) طنا.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (544.376) طنًا لعدد (2027) مزارعاً.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.