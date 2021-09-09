شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 3 أيام متبقية على موعد احتساب الغياب للطلبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أنه يتبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً فما فوق.
وحثَّت الوزارة الطلاب على عدم التأخر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.
وكانت الوزارة قد دعت الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.
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