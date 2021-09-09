وزيرا خارجية مصر والسودان يعقدان لقاء تشاوريا على هامش الاجتماع الوزاري العربي

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المهدي وشكري عقدا اجتماعا تشاوريا، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، في دورته رقم 156.

وعلقت وزيرة الخارجية السودانية على اجتماعها مع نظيرها المصري، مؤكدة أنه جرى التشاور حول العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لمصر والسودان.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، إن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعا تشاوريا مع نظرائه العرب لبحث سبل دعم العلاقات العربية وحل القضايا الملحة عربيا وإقليميا ودوليا.