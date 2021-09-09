الأرصاد المصرية: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف خبراء الهيئة أن هناك فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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وأشار الخبراء إلى أن طقس اليوم يشهد نشاطا للرياح على السواحل الغربية، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم الأعلي فى مصر، 44 درجة في محافظة أسوان جنوبي البلاد.

كما توقع الخبراء أن تسقط أمطار خفيفة على السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء أيضا أن ترتفع أمواج البحرين المتوسط والأحمر، بنسب تتراوح بين مترين ومترين ونصف، وتكون حالة البحرين بين معتدلة ومضطربة.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسا حارا رطبا، ومائلا للحرارة علي السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة في جميع أنحاء مصر خلال الليل.

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