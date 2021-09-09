وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن عدم وجود مفاوضات بشأن السلام مع سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Jack Guez

موسكو- سبوتنيك. وبشأن مفاوضات السلام مع سوريا في الوقت الحالي، أوضح لابيد، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "المفاوضات لا تجري حاليا بين إسرائيل وسوريا بشأن اتفاق سلام ولا يوجد أصلا ما نتحدث به".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كشف عن استراتيجية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لمواجهة إيران، مؤكدا أن العمليات والضربات الإسرائيلية التي تنفذ بشكل أسبوعي، جزء منها سري وآخر علني.

وقال كوخافي، في مقابلة خاصة مع موقع "والا" العبري، إن العمليات الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها في الشرق الأوسط، تجري في إطار ما يطلق عليه "المعركة ما بين الحروب"، مؤكدًا أن لدى الجيش الإسرائيلي "عددا من خطط العمل المتنوعة في حال تقرر الهجوم على إيران".

وأعرب عن "فخره بما حققته الضربات الإسرائيلية في سوريا وساحات أخرى"، مؤكدا أن "العمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لها عدة أهداف، لكن الهدف المركزي هو تقليص التواجد الإيراني في الشرق الأوسط بالتشديد على سوريا، وأماكن أخرى أيضا".

وقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي خطة إسرائيلية لمواجهة إيران عبر تحقيق هدفين، الأول يركز على حصار إيران، والهدف الثاني منع طهران وبشكل دائم من إمكانية تطوير أسلحة نووية.

يذكر أن ناقلة النفط ميرسر، التي ترفع العلم الليبيري، كانت قد تعرضت لهجوم في بحر العرب، وتشغل السفينة شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر. وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم - مواطن روماني ومواطن بريطاني، يفترض أنهما مسؤولان عن أمن السفينة.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيرة على السفينة في بحر العرب، فيما رفضت إيران اتهامها بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الاتهام هو "محاولة إسرائيلية لصرف الانتباه عن جرائمها".

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