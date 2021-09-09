وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع فشل أمني كبير

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن بارليف خلال تفقده سجن كتسيعوت في صحراء النقب جنوبي إسرائيل، أن السلطات الإسرائيلية ستقلب كل حجر حتى تعثر على الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع، الشديد الحراسة.

وهدد الوزير بالعثور على الأسرى الهاربين، مؤكدا اعتزام بلاده إجراء تحقيق سريع وكاف من أجل بحث ما إذا كانت عملية الهروب مرتبطة بأمور جنائية، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين عززا من قواتهما بهدف الإسراع في عملية إلقاء القبض على الأسرى الهاربين.

ويذكر أن هناك مطالب في إسرائيل تنادي بإقالة وزير الأمن الداخلي، على خلفية نجاح أسرى فلسطينيين ستة من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، شمالي إسرائيل، فجر الاثنين الماضي.

وفي السياق نفسه، قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تعليق زيارات الأهالي الفلسطينيين لأبنائهم الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، حتى نهاية الشهر الجاري.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الصليب الأحمر الدولي أبلغ عائلات الأسرى بإلغاء الزيارات، التي كانت مقررة لذويهم في جميع السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى إيقاف الزيارات، اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكدت صحيفة "معاريف" أن ذلك يأتي ضمن تداعيات هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع"، شمالي البلاد، فجر الاثنين الماضي.

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