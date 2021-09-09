السيسي يبعث برسالة إلى الفلاح المصري في يوم عيده

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الرئيس المصري على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، ظهر اليوم الخميس، رسالة وجه خلالها التحية والتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، مؤكدا حرص بلاده، "كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له".

وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "مصر الأهرامات، ومصر قناة السويس ومصر السد العالي، كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".

ويشار إلى أن الفلاح المصري يحتفل بيوم عيده في التاسع من سبتمبر/أيلول من كل عام، وفي هذا العام يوافق العيد الـ 69 للفلاح المصري.

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