بعثة الأمم المتحدة بالعراق تعلن إتلاف 4.7 مليون بطاقة ناخب إلكترونية قديمة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى" اليوم الخميس، إتلاف ما يقرب من 4.7 مليون بطاقة ناخب إلكترونية قديمة بعد أن أخرجت من النظام الانتخابى قبل استطلاعات أكتوبر.

وذكر سليمان موريبا مستشار الاتصالات بمكتب المساعدة الانتخابية ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "تم التخلص من أكثر من 4 ملايين و670 ألف بطاقة ناخب إلكترونية، طٌبعت قبل انتخابات 2014 و2018 ولكن لم يلتقطها الناخبين العراقيين المسجلين بدا يوم 9 سبتمبر فى مستودع الدباش فى بغداد.

وقال مدير عمليات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ساتر هادى محمود - بحسب البيان - إن العدد الذى سيتم تدميره من المرجح أن يرتفع إلى أكثر من 5 ملايين، حيث يسلم الناخبين المسجلين بطاقات الناخبين الإلكترونية القديمة مقابل البيومترية الجديدة البطاقات التي تصدرها اللجنة الدولية (HEC) لانتخابات أكتوبر".

وأضاف أنه يجب أن يكون الناخب هو الذي يقوم بتخزين معلوماته على البطاقة، ويجب أن يطابق جميع البصمات المسجلة من 10 أرقام للفرد قبل أن يتمكن من المضي قدما، إذا لم يتطابقوا، فلن يسمح للشخص بالتصويت.