شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الدورة (156)، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ويترأس الإجتماع وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس خلفا لدولة قطر.

وكانت جامعة الدول العربية قد شهدت انعقاد اجتماعات للمندوبين الدائمين في اليومين الماضيين وذلك تمهيدا للاجتماع الوزارى الذى انطلق اليوم الخميس.

ويناقش الاجتماع العديد من البنود المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وتنفيذ قرارات الدورة السابقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، والصراع العربي الاسرائيلي، وكذلك البنود المتعلقة بالأمن القومي العربى ومستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا.