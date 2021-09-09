أكرم الرجوب: ممارسات الاحتلال فى جنين تثير القلق على مصير أسرى "جلبوع" الستة

القاهرة - سامية سيد - قال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الخميس، إن ما يجرى فى محافظة جنين من اقتحامات يومية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلى، وطريقة التفتيش والمداهمات، يثير القلق، على مصير أسرى "جلبوع" الستة .

وأوضح الرجوب، - فى بيان صحفى، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدات والقرى المحيطة بالمخيم والمدينة وداهمت العديد من منازلها، ونكلت بعائلات الأسرى الستة، كما اقتحمت كافة القرى المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصرى.

وأشار الرجوب إلى أن أهالى المُحافظة يعيشون حالة من الترقب والقلق على مصير الأسرى الستة، خاصة أن كل ما يصدر حول تحررهم يأتي من الاحتلال.

وقال الرجوب إن هناك حالة من التحريض الإسرائيلى على جنين ومخيمها، سبقت تحرر الأسرى الستة، وكأن الاحتلال يرى الآن الفرصة المناسبة للممارسة المزيد من القمع والتنكيل بحق أهالي المحافظة.