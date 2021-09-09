شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية التونسية تنتشل جثتين لمهاجرتين غير شرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات البحرية التونسية، من انتشال جثتين لامرأتين، بعد غرق مركب كان يقل 22 مهاجرا غير شرعي شمال شرق صفاقس، على بعد 25 كم من السواحل التونسية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة (6 من مالي و5 من ساحل العاج و8 من غينيا و1 من الكاميرون و1 من زمبيا و1 من هايتي)،ومن بينهم 6 إناث وطفل.

وأفاد البيان بأن أعمارهم تتراوح بين 4 و40 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل العوابد بصفاقس خلال الليلة الماضية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.