شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب الأمم المتحدة بحماية أسرها من الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت دولة فلسطين، الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة والمحاكم الدولية، بالعمل الفوري على حماية الأسرى الفلسطينيين وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، واعتبرتها جرائم ضد الإنسانية.

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان اليوم الخميس إسرائيل، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى وذويهم، وعن نتائج وتداعيات هذا العدوان الانتقامي على ساحة الصراع برمتها.

وقالت إنها وجهت سفارات دولة فلسطين حول العالم، بضرورة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام، لفضح العدوان الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأضافت أن عمليات القمع والتنكيل والاعتداءات الاستفزازية والتنقلات التعسفية والعزل الجماعي والفردي، وتقليص كمية الغذاء والماء، جزء لا يتجزأ من سياسة العقوبات الجماعية المتواصلة التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى على خلفية نجاح ستة منهم في نيل حريتهم من سجن "جلبوع" رغم أنف السجان ومنظومته الأمنية.