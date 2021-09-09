شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: قصف صاروخى يستهدف قاعدة أمريكية شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الخميس، سقوط قذيفتين صاروخيتين فى أطراف القاعدة الأمريكية فى مدينة "الشدادى"، بريف الحسكة الجنوبى.

ورجح المرصد - فى بيان - أن يكون مصدر إطلاق القذيفتين من منطقة "البادية"، ووراء إطلاقهما خلايا تنظيم داعش الإرهابي، في محاولة منها لاستهداف القاعدة العسكرية الأمريكية.

وكانت وكالة الأنباء السورية، قالت إن "القوات الأمريكية نفذت إنزالاً جوياً فى محيط تل حميس بريف القامشلى الجنوبى واختطفت على إثره عدداً من المدنيين."

وذكرت مصادر محلية لـ "سانا" أن طائرة حوامة تابعة للقوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جوياً بمساندة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية المعروف بـ "قسط" والمدعومة أمريكيا في قرية النفايل جنوب ناحية تل حميس إلى الجنوب من القامشلى وداهم عناصرها منازل في القرية واختطفوا عدداً من المدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وأوضحت الوكالة أن القوات الأمريكية تنفذ قوات الأمريكى عمليات انزال جوى بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا "قسد" في الجزيرة السورية تختطف خلالها مدنيين وتقتادهم الى جهات مجهولة وتقوم أحياناً بتدمير المنازل التي تقتحمها.