العراق والجزائر يبحثان سبل تذليل الصعوبات أمام استرداد الأموال والمدانين بجرائم الفساد

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية فى العراق القاضى علاء جواد الساعدى، ورئيس الهيئة الجزائرية الوطنية للوقاية من الفساد طارق كور، سبل تذليل الصعوبات أمام استرداد الأموال والمدانين بجرائم الفساد.

وذكرت الهيئة العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أن الساعدى، التقى برئيس الهيئة الجزائرية الدكتور طارق كور، على هامش مشاركته في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، حيث بحث الجانبان السبل الكفيلة باسترداد الأموال المهربة والمدانين بجرائم الفساد، داعيا إلى تأليف تحالف وجماعات ضغط من الدول التي تعاني من عدم استجابة بعض الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية، لمضامين الاتفاقية التي تحض على ضرورة المساعدة والتعاون بين الدول الأطراف في الاستجابة، وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية لتسليم الأشخاص والأموال المنهوبة.

وتطرق الجانبان -بحسب البيان- إلى اختصاصات هيئة النزاهة الاتحادية والهيئة الجزائرية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والصلاحيات التي تتمتع به كلا الهيئتين، كما توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي على عقد مذكرة تفاهم بين العراق والجزائر؛ للتعاون في مجال مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة، فضلا عن التعاون في مجال استرداد المدانين بقضايا فساد والأموال المهربة.

وتحث الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في مواد وبنود فصلها الخامس، جميع الدول الأطراف فيها على اتخاذ التدابير الكفيلة باسترداد الموجودات المتحصلة من وقائع الفساد، داعية إياها إلى التعاون فيما بينها في مجال المساعدة القانونية، والاستجابة لطلبات الدول لتسليم الموجودات والأموال المهربة والمدانين بجرائم الفساد.

يشار إلى أن جمهوريتي العراق والجزائر من الدول التي انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفـساد التي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المُتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه.