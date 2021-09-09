شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب قبيل بدء مجلس الجامعة على المستوى الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، اليوم الخميس، اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب، لمناقشة القضايا الرئيسة المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ 156 لمجلس الجامعة العربية المقرر انعقادها في وقت لاحق اليوم الخميس، بمقر الامانه العامه للجامعة العربية بحضور الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الكويت.

وناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التشاورى البنود المتعلقة بحماية وصون الأمن القومي العربي والتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية ودعم القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن.